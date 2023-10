Frosinone, bagno di folla allo Street Food centro storico pieno di gente

“La città di Frosinone ha risposto con grande entusiasmo all’evento organizzato dall’amministrazione mediante gli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e commercio (Valentina Sementilli), con l’associazione Frosinone Alta e la collaborazione della Pro loco – ha affermatoil sindaco Riccardo Mastrangeli – L’evento, grazie a un cartellone in grado di incontrare il favore del pubblico di tutte le età, nella cornice di un’ area che l’Amministrazione considera strategica per implementare l’articolato processo di valorizzazione del capoluogo, ha richiamato moltissimi visitatori dai centri di tutta la provincia di Frosinone. Non possiamo che rivolgere un doveroso ringraziamento, per il grande lavoro svolto, agli organizzatori, agli assessori Rossella Testa e Valentina Sementilli e agli uffici comunali, all’associazione Frosinone Alta con il presidente Gianluca Colella, a Ingrid Di Vito, alla Pro Loco con il presidente Alfonso Scaccia, agli sponsor e ai partner, ai titolari degli stand presenti e agli artisti coinvolti per aver realizzato una manifestazione di qualità apprezzatissima dal pubblico”.

“Abbiamo creduto e lavorato in sinergia per raggiungere un obiettivo, e la partecipazione all’evento dello scorso fine settimana è testimonianza di come il lavoro di squadra sia fondamentale per raggiungere il successo – hanno aggiunto gli assessori Testa e Sementilli – Sono state migliaia le persone che hanno riempito Frosinone Alta. Va dato atto, dunque, a tutti coloro che per settimane hanno lavorato, dietro le quinte, per ottenere questi numeri. Un ringraziamento d’obbligo va rivolto ai 60 operatori che, con i propri stand, hanno partecipato alla prima edizione dello Street Food d’Autore; all’associazione Frosinone Alta; Al Sindaco Riccardo Mastrangeli; alla Pro loco di Frosinone. Con tutti gli attori citati, l’amministrazione continuerà a lavorare affinché lo street food d’autore diventi un appuntamento istituzionalizzato della città di Frosinone”.

Redazione Frosinone