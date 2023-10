Alloggi studenti in Ciociaria, la Regione Lazio a sostegno di Unicas

“Nei giorni scorsi ho incontrato il Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale Prof. Ing. Marco Dell’Isola per affrontare rilevanti tematiche come l’emergenza abitativa per gli studenti, rispetto la quale abbiamo già avviato con gli uffici una verifica puntuale degli immobili in dotazione del patrimonio regionale per valutare la possibilità di riconvertire a studentato quelli che presentato caratteristiche strutturali e logistiche idonee, problematica questa da affrontare con particolare attenzione in quanto il suo superamento, oltre a rispondere all’esigenza di molte famiglie che già molto stanno investendo per la crescita dei propri ragazzi, consentirebbe la piena affermazione del polo universitario di Cassino, già divenuto sede di molti studenti provenienti da tutto il sud Lazio ed anche da altre regioni – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – In questa ottica diviene necessario rafforzare il sistema di trasporti legato all’Università di Cassino attraverso una nuova pianificazione che consenta un diretto collegamento tra la sede di Cassino ed il polo didattico di Frosinone. Questioni cruciali per lo sviluppo del Polo Universitario del Lazio Meridionale e che sono portate all’attenzione del Governo Regionale. Ringrazio il Presidente Rocca per aver già mostrato interesse su tali tematiche”.

Redazione Cassino