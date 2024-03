Carro funebre trasformato in camper, “Giro tutta l’Italia vacanze splendide”

La scelta è sicuramente singolare: un carro funebre trasformato in camper per le vacanze. Lo hanno notato nello scorso week end i residenti di Marina di Camerota, nel Cilento. Il mezzo era parcheggiato lungo il litorale, in un’area di sosta, ma all’interno c’erano birre, buste piene di alimenti e un cittadino tedesco che stava dormendo. Perché la zona del carro funebre destinata ad ospitare la bara è stata trasformata in un lettino. Le autorità locali, seppur in maniera informale, hanno cercato di verificare se davvero quella era una insolita scel”ta vacanziera. E ne hanno avuto conferma. L’uomo, un tedesco di mezza età, è partito nelle scorse settimane dalla Germania. Il viaggiatore sta facendo il giro d’Italia. E dopo una tappa in Calabria, ha deciso di visitare il Cilento prima di risalire lo Stivale. Con un paio di soste programmate tra Napoli e Roma. Seppur singolare, non è il primo avvistamento nel Salernitano di carro funebre usato per le vacanze. Il precedente nel 2020, sulla Litoranea che da Eboli porta a Paestum. Una coppia di francesi aveva scelto quel particolare mezzo di trasporto per girare l’Europa. E avevano fatto sosta nella pineta: solo che all’arrivo dei vigili urbani furono costretti ad andare via e portare come ricordo una multa di 80 euro per divieto di sosta. corriere.it