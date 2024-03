di Cesare Novelli

Veroli, niente circonvallazione all’Olivello meglio il collegamento da Santa Francesca a Scifelli.

Il Pnrr coinvolge tutti i paesi europei e nello specifico coinvolge tutti i comuni d’Italia. Non dovrebbe far notizia invece a Veroli hanno organizzato una cerimonia per pubblicizzare un oposcuolo contenente alcuni progetti da realizzare. Tra questi la strada di collegamento da Santa Francesca a Scifelli. Ampliamento e adeguamento, importo 600mila euro.

Un tratto stradale che ogni giorno vede transitare milioni di persone e che collega due punti strategici per la città di Veroli.

Invece la circonvallazione da Porta Romana alla curva dello muro novo è destinata a restare un ramo secco per colpa di qualcuno.

Una infrastruttura necessaria allo sviluppo del centro. Un’opera che darebbe visibilità al paese ma non considerata minimamente, neppure quando i soldi piovono dal cielo.

Occorre precisare infatti che aderire al Pnrr è estremamente facile, ti vengono a bussare al campanello affinché presenti qualche progetto di ripresa e di resilienza.

Al contrario le difficoltà di questa amministrazione si sono viste tutte dal 2014 ad oggi. Chi ha partecipato ai bandi UE? Chi ha intercettato fondi e ottenuto finanziamenti comunitari? Quante opere pubbliche sono state realizzate con soldi europei ad hoc?

Si erano presentati agli elettori come gli amministratori che avrebbero dialogato con l’Europa. In che termini? Senza Pnrr, che ripeto interessa tutti e non solo Veroli, neppure un euro sarebbe arrivato da Bruxelles.

Purtroppo con tutto il Pnrr non sono stati in grado di andare oltre il corridoio Santa Francesca-Scifelli.