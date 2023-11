Campionato mondiale Barber, premiato il ciociaro Aldo Forte

di Fabio Paris

Nella giornata di ieri sono stati premiati a Lusciano, in provincia di Caserta, nella sede FIPU, i migliori hairstilysts che hanno preso parte, lo scorso 23 ottobre a Napoli, all’evento internazionale “Campionato mondiale Barber” organizzato dalla Global Fashion Progress. Hanno partecipato hairstylist provenienti da tutto il mondo, per mettere alla prova le loro capacità e la loro passione. Tra gli hairstylists che si sono distinti in pedana, ha ottenuto un riconoscimento Aldo Forte, rappresentando la regione Lazio. Titolare di un Hairstilysts a Pico, il rappresentante del piccolo comune del frusinate si è distinto come esempio della abnegazione, manifestando come impegno, passione e studio portano a risultati e soddisfazioni. Un ringraziamento da parte del parrucchiere è stato rivolto agli organizzatori e ai colleghi che hanno preso parte alla competizione: “Ci tengo particolarmente a ringraziare tutta l’organizzazione e i colleghi che hanno partecipato a questo evento, nello specifico: il presidente FIPU Giuseppe Vinacci, il direttore commerciale Rosario La Porta, il direttore moda mondiale Ciro Rainone, il presidente Barbers Naples 1993 Aldo Tufano. Per me è stato un vero onore e piacere prendere parte a questo bellissimo e importante evento”. Complimenti all’hairstilyst Aldo per il risultato raggiunto e per aver recato vanto alla nostra regione ed alla provincia di Frosinone.