Cammino San Domenico in Ciociaria, Mater Sabina in concerto a Collepardo

Cammino San Domenico in Ciociaria. In occasione della manifestazione organizzata dall’associazione Volsci eventi di Sora e patrocinata da Regione Lazio, LazioCrea, Provincia di Frosinone e Comune di Collepardo, il prossimo 2 luglio alle 19,15 si terrà il concerto di Mater Sabina, Susanna Buffa & Raffaello Simeoni con Marcello De Carolis. La direzione artistica dell’evento è a cura di Emma Moriconi, che è anche la direttrice di Area C quotidiano.

Susanna Buffa (Roma). Cantante folk, musicista, giornalista musicale, intraprende gli studi musicali all’età di sei anni suonando il pianoforte. Inizia la sua attività come cantante nel 2006 al fianco di Lucilla Galeazzi, protagonista assoluta del folk revival Italiano. Dopo questo incontro, inizia ad approfondire la conoscenza del canto popolare di tradizione orale del centro Italia, con particolare attenzione rispetto alla musica popolare dell’Umbria. Coinvolta in diversi progetti di Lucilla Galeazzi, con lei in duo ma anche nel suo ensemble vocale Levocidoro, è co-fondatrice di diversi progetti di musica popolare polivocale tra cui il trio Fiordispina con Sara Marchesi e Nora Tigges, documentato dall’EP “Live in Vio”, uscito in digitale nel 2016. Con queste ed altre formazioni vocali si esibisce in prestigiosi teatri italiani e frequentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo. Recentemente si è esibita in Qatar con il suo progetto “Suoni dal buio” assieme alla musicista e polistrumentista Ludovica Valori, spettacolo poi divenuto un album dedicato alla musica di tradizione al femminile e uscito in gennaio 2020.

Raffaello Simeoni (Rieti), è cantante, compositore, musicista; suona flauti moderni, antichi e tradizionali, cornamuse, organetti, oboi e ciaramelle, liuti medievali e arabi, ghironda. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta è stato impegnato nella promozione della World Music, prima con i Novalia, come cantante e polistrumentista, poi come solista sperimentando numerosi linguaggi musicali. Si occupa di divulgare la musica appartenente alla tradizione di popoli di ogni nazione e cultura, al fine di favorire l’aggregazione sociale e la conoscenza dei valori insiti nella cultura popolare, con un attenzione particolare alla tradizione italiana partendo dalle proprie radici nel centro Italia.

Marcello De Carolis (Potenza) si diploma in chitarra classica al conservatorio G. da Venosa di Potenza nel 2012 con il massimo dei voti e lode. Frequenta numerosi corsi e masterclass tenute da diversi maestri, tra cui: Angelo Gilardino, Luca Fabrizio, Roland Dyens, Leo Brower, Aniello Desiderio. Intraprende lo studio della chitarra battente con il maestro Francesco Loccisano. Nel 2015 fonda, insieme al maestro Luca Fabrizio, il duo “Cordaminazioni” in cui suona la Chitarra Classica e la Chitarra Battente e con il quale ha inciso il disco omonimo edito da Italysona.

Redazione Digital