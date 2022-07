Cultura in Ciociaria, ecco la rassegna teatrale “Emersioni 2022”

“Secondo appuntamento con la rassegna teatrale “Emersioni 2022”, curata dal regista Luca Simonelli, attraverso una delle commedie più rappresentate del più grande scrittore di teatro di tutti i tempi – hanno affermato gli organizzatori – Una storia epica, romantica e comica dove il filo narrativo si muove tra reale e irreale, tra racconto e leggenda, e la sensazione tra ciò che è vero e ciò che non lo è confonde tutti i protagonisti della vicenda e li getta in un vortice di prostrazione. Il senso del peccato si manifesta specialmente laddove l’autore mette in crisi le convinzioni di genere sessuale che solitamente determinano una vita borghese, aprendo uno sconcertante squarcio alla nostra attualità, sempre più attraversata da problematiche simili. Un importante banco di prova ma anche una significativa occasione di crescita per un giovane gruppo teatrale che l’anno scorso ha rappresentato, all’interno della rassegna: “Emersioni 2021” e con grande successo di pubblico, lo spettacolo: “Le veneziane” tratto dal famoso testo del 1600: “La venexiana” di autore anonimo. Ancora una storia classica per questa formazione teatrale, ancora un’occasione per sperimentare linguaggi scenici innovativi e al tempo stesso in linea con il nome del loro gruppo che indica chiaramente la natura della proposta teatrale che intende perseguire. Spettacolo in prima assoluta nella rassegna Emersioni 2022. Appuntamento il 3 luglio alle 21 Piazza Trento e Trieste”.

Redazione Digital