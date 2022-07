Asili nido nel Lazio finanziamento da 10 milioni di euro, sostegno alle famiglie

“Il finanziamento di 10mln di euro per gli asili nido, stanziato dalla Regione Lazio è un atto di civiltà nei confronti delle famiglie e in particolare di tutte le donne, costrette a dover scegliere tra lavoro e figli – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – L’annuncio dato dall’assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e Asp Alessandra Troncarelli è la risposta che tutti attendevamo. L’arrivo di questi fondi per il pagamento delle rette, permette sicuramente di aiutare in modo concreto e immediato tutte le famiglie in difficoltà. L’avviso pubblico per l’erogazione di un Buono servizio, il cui importo iniziale era di 6 milioni, per un massimo di 400 euro al mese, per l’accoglienza dei bambini da 3-36 mesi negli asili-nido, che si trovano nel Lazio, per il periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022, consente un abbassamento dei costi delle rette, una maggiore disponibilità per il riconoscimento a un numero maggiore di famiglie che sono in attesa e al contempo garantisce le migliori condizioni educative per i più piccoli, assicurando un’istruzione adeguata, momenti di socializzazione e inclusione. La Regione come sempre è sempre vicino ai cittadini garantendo servizi sempre migliori”.

