A spasso con oltre 200mila euro di droga, arrestato in Ciociaria

Gli agenti della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri hanno fermato una Volkswagen Golf sull’autostrada A/1 con una persona a bordo. Gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, insospettiti dall’ atteggiamento nervoso dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, decidevano di effettuare la perquisizione dell’auto. Nel vano portabagagli rinvenivano un trolley con 59 panetti per un totale di oltre 30 chilogrammi di hashish per un valore superiore ai 200.000 euro. Il fermato è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e posto a disposizione della locale autorità giudiziaria.

Redazione Digital