Caldo record, Natale in spiaggia niente neve temperature estive

«È in arrivo dal nord, tra stasera, domani e dopodomani, sulle Alpi, a Torino, a Milano e anche verso l’Emilia Romagna e in Sardegna, una tempesta forte ma per assurdo provocherà un aumento delle temperature fino a toccare, ad esempio, i 20 gradi a Milano». Così il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it anticipa il meteo per l’imminente Natale, caratterizzato da temperature «calde» anche con 10 gradi in più rispetto alla media, una tempesta di Föhn molto forte con venti caldi che supereranno gli 80 km orari. «Il vento si attenuerà verso la vigilia, il 24 dicembre e quindi possiamo dire che questo sarà un Natale “caldo”, e non “bianco” — continua il meteorologo —. Il mare in inverno non è ancora freddo, risente ancora dell’estate, quindi sul mare arrivano le nuvole grigie ma senza pioggia. Dalla parte dell’Adriatico il vento spira dalla parte opposta quindi ci sarà il sole e sulle Alpi si potrà sciare perché sarà bello». L’ingresso di aria instabile sul bacino del Mediterraneo dalla Porta del Rodano (Francia) favorirà quindi la formazione di un vortice ciclonico in rapido spostamento sui nostri mari. Il notevole gradiente barico (ovvero la differenza di pressione) che si verrà a creare tra il campo anticiclonico in rinforzo sulla Penisola iberica (ed in generale sull’Europa centro-occidentale) e il ciclone con centro motore sul basso Tirreno, determinerà una notevole intensificazione dei venti. Un solstizio ventoso e l’anticiclone delle Azzorre dominerà infatti durante le feste di Natale, portando un caldo anomalo fino a Santo Stefano. «Da questa sera inizierà a soffiare il vento sull’Italia, in modo via via più intenso e dai quadranti settentrionali. Un ciclone centrato sulla Danimarca e l’anticiclone delle Azzorre esteso fin sul Portogallo, causerà forti correnti sull’Europa centrale in rapida diffusione verso le Alpi e poi verso le nostre regioni anche di pianura — spiega inoltre Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it —. Per il soltizio d’inverno, che quest’anno cade il venerdì 22, previste raffiche su Alpi e Sardegna. Il vento raggiungerà anche la Pianura Padana con il Foehn che tra venerdì e sabato farà salire le temperature fino a 20 gradi. Il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, anche se inizieranno a coprirsi un po’ i cieli del versante tirrenico». E la vigilia di Natale? «Vedrà un ulteriore aumento della copertura sul versante tirrenico con pioviggine non esclusa dalla Liguria di Levante fino alla Toscana, giù verso Lazio, Campania e Calabria tirrenica — continua Garbinato —. Per Natale previste condizioni meteo simili. Il caldo anomalo perdurerà fino al 27-28 dicembre con valori che localmente si porteranno fino a 10°C oltre la media del periodo». corriere.it