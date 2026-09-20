Burqa vietato a scuola in Italia, ecco le nuove regole per gli studenti stranieri

«In Consiglio dei ministri a breve una norma sul numero massimo di studenti stranieri in classe»: è uno degli annunci dalla presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, formazione giovanile del suo partito. La scuola uno dei temi prioritari affrontati, in relazione soprattutto alla presenza di immigrati: «In Cdm un’altra norma introdurrà il divieto di burqa e niqab a scuola., i bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe. Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché diventati la minoranza. Non si può fare». Alcune parole però le ha spese «per il ragazzo congolese che ha difeso la professoressa accoltellata. Ha compiuto un’azione grandissima». «Sono fiera di farvi sapere – ha continuato sull’argomento – che licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico professionali.Fin dal nome vogliamo che sia chiaro che sono scuole di pari valore e che le persone che le frequentano sono di pari valore».