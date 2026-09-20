Minori spaccano tutto in mezzo alla strada, in Ciociaria 4 genitori fermati

La Polizia di Stato di Sora ha denunciato 4 genitori in quanto nei loro confronti è emerso un grave quadro indiziario in ordine al reato di abbandono di minori. L’attività è scaturita in seguito alla nota diramata dalla sala operativa della Questura su segnalazione pervenuta al NUE 112 relativa alla presenza, in via Loffredo a Sora, di giovanissimi, che abitualmente frequentano la zona, e presumibilmente provocavano schiamazzi e danneggiamenti ad alcune parti di abitazioni private. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora, che sono intervenuti, i minori potrebbero aver approfittato della totale assenza di supervisione di adulti per mettere in atto comportamenti non consoni e irrispettosi dell’altrui proprietà.

Redazione Digital