Ladro entra in casa e viene ammazzato a colpi di pistola, proprietario nei guai

Un ladro è rimasto a terra, esanime, gli altri sono scappati nel buio della campagna di Baldissero d’Alba, nel Cuneese. Il proprietario della cascina dove si erano intrufolati, il 35enne Roberto Mollo, ha sparato nel cortile di casa con la pistola semiautomatica regolarmente detenuta ed è ora indagato per omicidio. La vittima è Gjovalin Lazri, 36enne di origini albanesi residente a Torino che, secondo i primi accertamenti, avrebbe precedenti penali. Una vicenda che ricorda da vicino quella di Mario Roggero, che sta scontando nel carcere di Bollate una condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, distante pochi chilometri da Baldissero. “Il nostro abbraccio va a chi è stato aggredito e a chi si è difeso in casa sua”, ha detto dal palco di Pontida il leader della Lega, Matteo Salvini. ansa.it