Boville Ernica, pane olio e fantasia ecco tutto il programma

Torna a Boville Ernica “Pane, Olio e Fantasia”, giunta alla sua XVII edizione, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’olio e delle eccellenze del territorio, che anche quest’anno propone un ricco calendario di appuntamenti tra cultura, enogastronomia, tradizioni e conoscenza del patrimonio locale. Dal 17 al 31 ottobre, il centro storico di Boville Ernica sarà animato da seminari, cooking show, laboratori, attività esperienziali, visite guidate e iniziative dedicate alla scoperta delle produzioni e dei saperi che caratterizzano il territorio. La XVII edizione prenderà il via sabato 17 ottobre, alle ore 17.00, nel Chiostro comunale, con l’apertura ufficiale della manifestazione, i saluti istituzionali e l’inaugurazione. Alle ore 19.00 sarà protagonista la cucina con “La Cucina che racconta il Territorio”, cooking show con lo chef Fabio Campoli. Domenica 18 ottobre sarà dedicata alla scoperta di Boville attraverso “Boville da Scoprire”, con visite guidate nel centro storico e al Museo dell’Olio e dell’Olivo e aperture straordinarie del Monastero Benedettino. Nel Chiostro comunale si susseguiranno il corso pratico di innesti “Un Germoglio per il Futuro”, il seminario “Animali rari e dove trovarli”, il laboratorio artistico “Nella bottega dei grandi maestri del Rinascimento” e, in serata, “Nel Calice la Nostra Terra”, dedicato alla conoscenza dei vini del territorio. Il programma proseguirà venerdì 23 ottobre con il seminario “Il Grano Ritrovato – per un consumo consapevole”, a cura del dott. Bruno Corrado, e con “Dall’Olio al Sapone: l’Antica Arte del Saper Fare”, seminario e dimostrazione sulla saponificazione a cura della prof.ssa Eleonora Quattrociocchi. Il prossimo 24 ottobre spazio ancora alla conoscenza del territorio con le visite guidate e con il corso “Intrecci di Memoria”, dedicato alla realizzazione dei canestri. Nel pomeriggio il seminario “La carne di qualità e i suoi segreti” e alle 18, la masterclass “La Ciociaria nel Piatto” con lo chef Luca Viccarone. Particolarmente ricca sarà la giornata di domenica 25 ottobre, che vedrà la partenza, alle 8.30 da Porta San Nicola, di “Sentieri d’Olio”, camminata tra gli oliveti con escursione in e-bike e visita dei frantoi. Nel centro storico sarà inoltre presente il mercato Slow Food. Nel Chiostro comunale sono previsti il corso “L’Arte dell’Intreccio”, la presentazione del romanzo Un gol sotto il cielo di Fabrizio Campagnoni, il laboratorio archeologico “Creiamo insieme una lucerna romana ad olio” e il corso “Conoscere l’Olio: profumi, sapori e identità”, con Luigi Centauri. Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile trovare nel centro storico un mercatino organizzato da Artigiani in Borgo, inserito tra le iniziative collaterali della manifestazione. L’ultimo appuntamento sarà sabato 31 ottobre, con nuove visite guidate e aperture straordinarie del Monastero Benedettino. Nel Chiostro comunale si terranno il corso “Intrecci di Tradizione”, il laboratorio “Realizza il tuo burrocacao all’olio d’oliva”, la premiazione del concorso “Boville Ernica Oil Contest – II edizione” e, alle 18.00, il concerto “ECHI DELLA NOSTRA TERRA”, che accompagnerà i saluti istituzionali e la chiusura della XVII edizione. La dichiarazione del Sindaco e della delegata al Turismo. «Pane, Olio e Fantasia è una manifestazione che negli anni ha saputo consolidare il proprio legame con Boville Ernica e con la sua identità – dichiarano il Sindaco e la delegata al Turismo Bocconi –. Attraverso l’olio, la cucina, l’agricoltura, l’artigianato e la cultura vogliamo raccontare un territorio ricco di storia, tradizioni e competenze». «Questa XVII edizione propone un programma articolato, pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori e per offrire diverse occasioni di conoscenza e di scoperta. Boville Ernica diventa così, per l’intero mese di ottobre, un luogo nel quale incontrarsi, conoscere le nostre tradizioni e vivere il centro storico». «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: gli esperti, gli chef, gli artigiani, le associazioni, gli operatori e quanti mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. A tutti rivolgiamo l’invito a partecipare alla XVII edizione di Pane, Olio e Fantasia e a vivere Boville Ernica attraverso i suoi sapori, la sua cultura e le sue tradizioni».

Redazione Digital