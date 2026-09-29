Camerata Gianluigi Fraja, presente!

Così avrebbe voluto e così romanamente lo salutiamo. Ieri sera il camerata Gianluigi Fraja è tornato alla casa del Signore. Un secolo di storia, aveva indossato la divisa dei Balilla andandone sempre orgoglioso e auspicava il ritorno del Podestà. Onorava ogni giorno il sacrificio compiuto da suo fratello Bruno, barbaramente ucciso a Rovetta (BG) e tramandava alle nuove generazioni i valori di una volta. La sua vita costruita sulla coerenza e sull’onestà. Particolarmente devoto, sicuramente sarà accolto in Paradiso. I funerali si terranno il prossimo 30 settembre alle 10,30 nella Basilica di Sant’Erasmo in Veroli. La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.