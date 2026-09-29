Posti di blocco in Ciociaria, fioccano multe salate

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Frosinone, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore, gli agenti delle Volanti hanno denunciato quattro persone e ne hanno segnalata una quinta alla Prefettura. I primi provvedimenti sono scattati nella parte bassa del capoluogo, dove la Sala Operativa ha segnalato la presenza di soggetti sospetti nei pressi di un distributore di carburante. Intervenute sul posto, le Volanti hanno identificato tre persone: dai controlli è emerso che due di loro violavano il divieto di ritorno nel comune di Frosinone, mentre il terzo era inottemperante a un decreto di espulsione e al successivo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Per tutti e tre è scattata l’immediata denuncia in stato di libertà. Successivamente, durante un pattugliamento in via A. Fabi, i poliziotti hanno controllato un uomo e una donna a bordo di un camper. La donna è risultata destinataria di un provvedimento di rintraccio per accertamenti legati all’utilizzo illecito di un conto corrente. Al termine degli accertamenti e della raccolta di sommarie informazioni, gli agenti hanno ricostruito un solido quadro indiziario a suo carico, deferendola all’autorità giudiziaria per il reato di truffa. Nel corso dei medesimi controlli, infine, un uomo è stato trovato in possesso di 1,56 grammi di hashish destinati all’uso personale. La sostanza è stata sequestrata e il soggetto è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura competente.

Redazione Digital