Bosco delle favole in Ciociaria, Polo Nord e mercatino di Natale

Torna il fatato mondo del “Bosco delle Favole”. Tra la magia delle luci e dei suoni, il parco si trasformerà nel mondo delle sorprese, popolato da installazioni natalizie e personaggi fiabeschi dalle molteplici voci. Il Magico bosco del Natale, è un luogo dove grandi e piccini troveranno entusiasmanti attrazioni come l’ufficio postale degli Elfi, dove i bambini potranno lasciare le proprie letterine, la fabbrica dei giocattoli, la stanza da letto di Babbo Natale e dei suoi amici elfetti, il Polo Nord e la stanza del trono di Santa Claus oltre al Mercatino di Natale con esposti i prodotti artigianali ed enogastronomici della nostra terra. Sorrisi, regali, profumi e sogni, saranno solo alcuni degli ingredienti che renderanno il Bosco delle Favole un’esperienza unica. Sono diventati un appuntamento imperdibile, confessiamolo, anche in assenza di bambini, la regressione all’infanzia è inevitabile. In questo anno ormai agli sgoccioli, c’è la voglia di entrare, anche per poco, in un mondo un po’ fiabesco. “La nostra città è fiera, da anni, di ospitare “ Il Bosco delle Favole” che in tutte le stagioni è riuscito a sviluppare al meglio gli eventi più caratteristici. Una risorsa del nostro territorio che genera numeri di grande valore, le loro rappresentazioni raccolgono ogni anno grandi visite nella nostra città, un valore aggiunto anche per gli albergatori e i ristoratori. I loro spettacoli variano dal periodo estivo alle festività come Halloween e Il Natale. Il parco stesso valorizza non solo i loro eventi ma anche tutto il territorio del cassinate” afferma l’assessore alla Cultura Danilo Grossi. Il Magico bosco del Natale (presso le Terme Varroniane), darà vita al mondo incantato il 26 novembre con una grande apertura, dalle 11:00 alle 20:00 il parco sarà aperto al pubblico. Le date della stagione saranno: 26, 27 novembre 03, 04, 08, 10, 11, 17, 18, 26 dicembre 2022 06, 07, 08, gennaio 2023.

Redazione Cassino