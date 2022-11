Soldi alle famiglie in difficoltà, ecco il contributo della Regione Lazio 

“La Regione Lazio ha stanziato 31,5 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Dopo le risorse destinate agli inquilini degli alloggi pubblici per fronteggiare gli aumenti di luce e gas, arriva ora un altro aiuto concreto per offrire sostegno a tante persone che vivono un momento di difficoltà in questo periodo così complicato dal punto di vista economico e sociale, gravato dalla crisi e dal rincaro delle bollette. I fondi saranno presto trasferiti ai comuni che, attraverso dei bandi pubblici, potranno assegnare i contributi per sostenere le spese di locazione alle persone che ne avranno diritto. La misura di oggi si aggiunge ad una serie di interventi che la Regione ha messo in campo negli ultimi anni, per un totale di 130 milioni di euro, consentendo a migliaia di famiglie di ottenere importanti supporti economici, tra cui il bonus affitti”.

Redazione Digital