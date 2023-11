Blitz nell’appartamento, in Ciociaria market della droga scattano le manette 

I militari dell’Arma sono sempre vigili e non si lasciano sfuggire alcun movimento sospetto, anche se di lieve entità. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 19enne, residente ad Anagni, e segnalato, quale assuntore di sostanze psicotrope, un 20enne di origini afghane. Il 19enne viene notato mentre consegna un involucro nelle mani del coetaneo. I militari, insospettiti, procedono ad un controllo di polizia che fa rinvenire nella disponibilità dei due giovani 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. La perquisizione si estendeva anche all’abitazione del prevenuto con esito positivo in quanto si rinvenivano 79 grammi circa di sostanza stupefacente dello stesso tipo, già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, nonché un bilancino di precisione. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata di ieri, il giudice, oltre a convalidare l’arresto, disponeva nei confronti del prevenuto l’obbligo di dimora nella propria città di residenza, mentre per il 20enne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Frosinone per uso di sostanze stupefacenti. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Anagni