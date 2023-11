Ferentino, messa in sicurezza via Costa Camaia ecco i lavori

di Fabio Paris

Dopo gli interventi sull’area degli archi di Casamari, su via Le Rose ed in località “Chivi San Benedetto”, si procede alla messa in sicurezza del tratto stradale di via Costa Camaia, interessato da dissesto idrogeologico. L’importante opera di rimozione dei corpi in frana sul territorio comunale arriva al termine dell’iter avviato intercettando il finanziamento, ottenuto con candidatura al portale finanza locale del ministero degli interni e poi confluito nel “P.N.R.R – Intervento finanziato dall’Unione Europea con fondi a valere sulle risorse “Next Generation EU”, Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 3 0 DI C.2022 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”. Vista la complessità della procedura, richiedente un’accurata gestione della fase progettuale, significativo è stato l’intervento profuso dagli uffici comunali nella parte relativa al controllo, affidato al responsabile ing. Perciballi, ed alla gestione documentale, rigorosa in termini qualitativi, da parte dell’ufficio tecnico. Riconoscendo La validità degli interventi, esprime la sua soddisfazione anche il consigliere delegato Alessandro Rea: “Gli interventi di contenimento e messa in sicurezza circa le criticità del territorio costituiscono azioni fondamentali da parte della pubblica amministrazione. Come comune di Ferentino siamo soddisfatti della ripresa dei lavori, iniziati durante la scorsa amministrazione e restiamo concentrati nella nostra funzione di riuscire a garantire nel tempo l’adeguata capacità di monitoraggio e di intervento che un esteso territorio come il nostro richiede. La sicurezza e l’incolumità dei cittadini va sicuramente messa sempre al primo posto”.