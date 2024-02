Azzannata da 2 cani, bambina di 24 mesi ricoverata d’urgenza

Ancora un’aggressione di cani questa volta ad Anguillara Sabazia, sempre nei pressi di Bracciano. Una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata morsa da due animali accuditi dai nonni nella loro abitazione, uno dei quali è un pastore tedesco. Ferita, nel tentativo di difenderla, anche la nonna, di 65 anni: rischia di perdere un braccio. In particolare le ferite si concentrano sulla fascia muscolare che è stata gravemente danneggiata dai morsi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano subito intervenuti nella tarda mattinata di venerdì nella villetta insieme con le ambulanze del 118 e il personale veterinario della Asl di zona. La bambina è stata trasportata in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata, mentre la nonna è stata trasferita al San Camillo anche lei in codice rosso. Quest’ultima ha ferite anche al volto e al torace mentre la piccola soprattutto alla testa, dove è stata morsa. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma per ricostruire la vicenda: i due cani sono stati messi in sicurezza e si attende la decisione dell’autorità giudiziaria per il loro trasferimento in una struttura protetta. Solo pochi giorni fa sempre nella zona di Bracciano, un uomo di 39 anni, Paolo Pasqualini è stato aggredito e ucciso da tre Rottweiler che aveva incontrato nel parco di Macchia grande: indagati i due proprietari per omicidio colposo. corriere.it