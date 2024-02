Tour in Italia dei CCCP, nuovo disco “Non doveva accadere e invece è accaduto”

Ci sono anche dei brani inediti in «Altro che nuovo nuovo», album dei CCCP che uscirà il 23 febbraio, alla vigilia dei tre concerti della band a Berlino (24, 25 e 26 febbraio, tutti esauriti). Il disco contiene le registrazioni del primo concerto dei CCCP – Fedeli alla linea, tenutosi nella palestra dell’Arci Galileo a Reggio Emilia, il 3 giugno 1983. Un nastro perso e ritrovato (esposto alla mostra dedicata al gruppo a Reggio Emilia, aperta fino al 10 marzo) che è stato digitalizzato e rimasterizzato e che contiene canzoni al tempo non ancora pubblicate e altre rimaste inedite, cioè «Oi oi oi» e «Onde», oltre a una versione mai divulgata di «Sexy Soviet», poi uscita come «B.B.B.». Il gruppo, come era nell’aria, ha annunciato anche che tornerà dal vivo in Italia quest’estate: «Faremo dei concerti bellissimi. È sorprendente. Non poteva accadere, non doveva accadere e invece è accaduto», ha commentato Giovanni Lindo Ferretti. corriere.it