Autunno in Ciociaria, sembra un quadro la foto fa il giro del web

di · 16 Novembre 2025

Autunno in Ciociaria, sembra un quadro la foto fa il giro del web. L’immagine scattata ad Alatri da Pietro Scerrato raffigura un tratto di Civita e tutte le colorazioni della stagione attuale.

Redazione Alatri 