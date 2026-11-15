Droga nelle scuole, in Ciociaria controlli a tappeto

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del capoluogo. L’attività, disposta con ordinanza del Questore della Provincia di Frosinone, ha visto impegnati gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme a un’unità cinofila antidroga. I controlli si sono concentrati fin dalle prime ore del mattino nell’area di Piazza Sandro Pertini, snodo nevralgico per l’arrivo degli autobus utilizzati dagli studenti provenienti dai comuni limitrofi. Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente per uso personale di stupefacenti due giovani trovati rispettivamente in possesso di una modica quantità di hashish. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti sull’identità e, verificata la loro regolarità sul territorio nazionale, il minore è stato riaffidato ai genitori. Nei pressi della fermata degli autobus è stato inoltre rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un ulteriore involucro contenente circa 1 grammo di hashish. Sempre nell’area di Piazza Pertini, gli operatori hanno fermato un ventenne egiziano, risultato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Frosinone e nell’intero circondario. Accompagnato negli uffici della Questura è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Successivamente, intorno alle 12:50, durante il pattugliamento nelle aree esterne agli istituti scolastici, la pattuglia ha controllato un’autovettura con a bordo tre persone con precedenti di polizia. Nei confronti di uno dei passeggeri, un uomo originario della provincia di Frosinone, è stato notificato un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ferentino, emesso dal Questore nella stessa giornata. Ulteriori servizi saranno svolti nei prossimi giorni.

Redazione Digital