Isola del Liri, Simone Taglienti sul podio al campionato del mondo pizza doc. Secondo posto nella categoria pizza romana al matterello . Taglienti, già campione del mondo categoria fritti è titolare di Luppolo e Farina on the road since 1980 a Isola del Liri (FR). La pizza romana di Simone Taglienti si può mangiare il mercoledì e il giovedì presso Luppolo e Farina. Per info contattare il numero 3516375422.

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