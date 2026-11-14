Isola del Liri, Simone Taglienti sul podio al campionato del mondo pizza doc
Isola del Liri, Simone Taglienti sul podio al campionato del mondo pizza doc. Secondo posto nella categoria pizza romana al matterello . Taglienti, già campione del mondo categoria fritti è titolare di Luppolo e Farina on the road since 1980 a Isola del Liri (FR). La pizza romana di Simone Taglienti si può mangiare il mercoledì e il giovedì presso Luppolo e Farina. Per info contattare il numero 3516375422.
Redazione Digital