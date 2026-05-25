Auguri e complimenti ad Alessandro Luca

Una giornata da ricordare per Alessandro, ragazzo nato a Piglio, che ha conseguito un prestigioso traguardo accademico e personale, la laurea in Turismo Enogastronomico presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la discussione della tesi dedicata al noto vino Cesanese del Piglio,“Il Cesanese: radici storiche ed evoluzione di un vitigno strategico per il territorio”.

Alessandro ha dimostrato attraverso il raggiungimento di questo importante traguardo, quanto la forza di volontà annessa al coraggio e alla determinazione possano sfatare pregiudizi. Ad accompagnarlo con orgoglio e soddisfazione nel giorno della proclamazione c’erano i genitori Enrico e Maria Grazia, insieme alle sorelle Elisa e Viola, una giornata emozionante che ripaga i sacrifici e sfide vissute per arrivare al termine del percorso di studi. Tale traguardo dimostra quanto sia fondamentale costruire una società e un sistema scolastico realmente inclusivi, capaci di valorizzare le capacità e il talento di ogni persona, abbattendo i pregiudizi ancora presenti nella realtà odierna. Un cromosoma in più non definisce i limiti di un individuo, ma racconta semplicemente una caratteristica della sua unicità. Dietro la trisomia 21 ci sono ragazzi e ragazze con sogni, aspirazioni, emozioni e una grande voglia di costruire il proprio futuro. La storia di Alessandro è un esempio concreto di determinazione, impegno e forza di volontà, capace di emozionare e ispirare un’intera comunità.