Frosinone, nuova sala congressi Policlinico Centro Italia intitolata a Damir Casinelli Mihalj.

La famiglia Casinelli ha inaugurato la sala congressi, intitolandola al dott. Damir, che tanto ha dato al mondo dell’ortopedia, con invenzioni a sostegno del mondo della disabilità, permettendo ad atleti paralimpici di inseguire i propri sogni. «Damir ha inventato cose uniche al mondo, come il braccio biomeccatronico, che ancora oggi non è stato messo in commercio – ha affermato Alessandro Casinelli – Ha fatto molto. Quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, lui mi correggeva. Mi diceva di fare cose completamente diverse dagli altri, perché dovevamo farle meglio. È stato un innovatore. Proprio in sua memoria abbiamo deciso di dar vita a questa Sala Congressi, da dove partiranno tutte le attività della nostra azienda e non solo. Sarà a disposizione di tutte le aziende e realtà che vorranno fare divulgazione scientifica, per il bene della città di Frosinone».

«Se oggi l’innovazione e la scienza hanno fatto passi da gigante, è anche grazie a persone come Damir, che ci mettono il cuore e non solo l’ingegno – ha dichiarato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio – Da ciociaro e rappresentante delle istituzioni, sono fiero di ciò che questa città fa per il movimento paralimpico».

All’evento hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Mastrangeli e l’ex primo cittadino e deputato Nicola Ottaviani. In rappresentanza del mondo paralimpico, ha preso parte all’inaugurazione della Sala Congressi Domenico Beltrame, giocatore di basket in carrozzina, arrivato ad altissimi livelli in Italia. Una testimonianza, la sua, che ha dimostrato quanto la scienza e la tecnologia siano fondamentali per migliorare le condizioni di vita delle persone disabili, permettendo loro di svolgere una vita normale. A conclusione dell’inaugurazione della sala congressi Damir Casinelli Mihalj si è svolto il trofeo organizzato in collaborazione con l’A.S.D. Bocciofila Badia. Atleti e non solamente hanno preso parte alle attività ludiche, proseguendo così la giornata di sport e amicizia.

Redazione Digital