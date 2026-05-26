Frosinone, made in Italy ecco la sfilata di moda dell’Istituto Angeloni
Il prossimo 4 giugno alle 10 presso gli impianti sportivi della parrocchia di Madonna della Neve si terrà la sfilata dell’IIS Luigi Angeloni dal titolo “Dall’arte alla moda”.
Abiti ideati, realizzati ed indossati dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo Moda “Industria Artigianato per il Made in Italy”. Interverrano la dirigente scolastica, professoressa Cristina Boé, insegnanti, studenti, autorità civili, imprenditori del settore. Previsto il congedo agli alunni delle classi quinte. La manifestazione promuove l’indirizzo moda dell’IIS Angeloni e valorizza il Made in Italy nel mondo.
Redazione Digital