Arrestato extracomunitario in Ciociaria, già noto alle forze dell’ordine

I Carabinieri hanno portato a termine un’operazione di servizio, rintracciando e traendo in arresto un uomo di 57 anni di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine e da tempo presente sul territorio nazionale. L’intervento tempestivo dei militari è scattato a seguito della revoca di un decreto di sospensione, che ha determinato l’immediata esecuzione di un ordine di carcerazione a carico dell’uomo. I Carabinieri di Piglio dopo attente attività d’indagine hanno rintracciato l’uomo che solitamente si muoveva tra Roma e Piglio e dopo averlo individuato lo hanno bloccato e arrestato su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (RM) – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di ricettazione commesso nel mese di settembre del 2004 nei comuni di Anagni (FR) e Piglio. Al termine delle delicate operazioni di cattura e dopo aver espletato le necessarie formalità di rito in caserma, i Carabinieri hanno provveduto a tradurre l’arrestato presso la casa circondariale di Frosinone, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante, puntualmente informata dell’avvenuta esecuzione. L’operazione odierna testimonia, ancora una volta, l’incisiva e capillare presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio finalizzata a garantire e consolidare le condizioni di sicurezza pubblica e la pacifica convivenza civile.

Redazione Digital