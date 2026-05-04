Controlli in Ciociaria, droga nella macchina fermato
Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Alatri che, nell’ultimo fine settimana, in occasione del ponte del Primo Maggio, hanno intensificato il controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere. I militari dell’Aliquota Radiomobile, costantemente impegnati in prima linea unitamente alle Stazioni locali, hanno condotto mirati servizi preventivi ottenendo i seguenti risultati operativi: un 52enne del capoluogo, già gravato da precedenti, è stato sorpreso nel comune di Alatri in violazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni a cui era sottoposto. Lo stesso, inoltre, trovato in possesso di una modica quantità di “crack”, è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone (ex art. 75 D.P.R. 309/90). Nei confronti degli altri due occupanti del veicolo è stata avanzata alla Questura la proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune. Un 53enne di Torrice è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone poiché, a seguito di un controllo, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti ed è risultato recidivo nella guida senza patente. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso, insieme a un altro passeggero del mezzo, di una modica quantità di “crack”. Per entrambi è stata formulata la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio. I militari sono intervenuti a seguito di un incidente stradale senza feriti, in cui un 19enne aveva perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori strada. Al termine degli accertamenti sanitari è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Pertanto, gli è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione ed è stato deferito alla locale Procura per guida sotto l’influenza dell’alcol. Le operazioni straordinarie continueranno anche nei prossimi giorni per rafforzare la sicurezza dell’intera cittadinanza.
Redazione Digital