Svaligia un appartamento in Ciociaria, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno tratto in arresto un 35enne del posto, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia per reati commessi contro il patrimonio e la persona. Nello specifico un furto in abitazione commesso a Patrica (FR) nel dicembre del 2013 ed un’estorsione perpetrata a Città della Pieve (PG) nell’aprile del 2015. I militari operanti, rintracciato l’uomo, provvedevano alla notifica del provvedimento in argomento e, ad espletate formalità di rito, provvedevano alla sua traduzione presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove dovrà scontare, come disposto dall’A.G. mandante, la pena residua di anni 5 (cinque), mesi 5 (cinque) e giorni 28 (ventotto) di reclusione, per i reati commessi.

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