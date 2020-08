Sulle bizzarie del popolo romagnolo, la pagina Facebook “Matti di Rimini” ha costruito il suo successo (quasi 55mila utenti), ma l’ultima che hanno trovato e pubblicato ha superato i confini della Romagna: si tratta dell’immagine di un manifesto funebre affisso per le vie di Spadarolo, nel Riminese, in cui la defunta, la signora Irma, di anni 84, si esibisce mentre fa il dito medio e sorride sorniona. Un scelta decisamente insolita, ma coerente, a quanto scrivono le cronache locali, con il carattere della signora. Ai giornali riminesi la figlia e le nipoti hanno spiegato di avere individuato proprio quella fotografia per rappresentare al meglio la personalità e il carattere della madre e nonna, donna originale e di grande apertura mentale.

Il post della pagina Facebook con l’immagine del manifesto di Spadarolo, da giorni raccoglie migliaia di condivisioni e di commenti e ha scatenato anche una piccola polemica. Quasi tutti i follower apprezzano e sottolineano lo stile «sincero ed espressivo per congedarsi da questo mondo», la «coerenza fino alla fine», promettono di portare fiori alla nonnina «nuovo idolo» o addirittura si lanciano in un «lo voglio anch’io!», ma non manca qualcuno che trova la scelta irrispettosa nei confronti della defunta e se la prende con le figlie. Che rispondono e spiegano: «Abbiamo scelto questa foto perché la mamma era così se ne fregava di tutto e tutti. Una gran donna nata nel periodo sbagliato per la sua apertura mentale».

Le esequie della signora Irma, scomparsa il 18 agosto, si sono tenute in forma laica il 20 agosto e le ceneri riposano al cimitero di San Maria in Cerreto.

E se qualcuno si sta chiedendo se la stessa foto del manifesto verrà utilizzata anche per la lapide funeraria, la risposta, fanno sapere i familiari, ovviamente, è si. corriere.it