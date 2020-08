Raccolta materiale scolastico per i ragazzi figli di genitori in difficoltà economica. “Penne, colori, quaderni, e tutto il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico, ormai alle porte – hanno affermato gli organizzatori – Torna anche quest’ anno, infatti, la tradizionale raccolta di materiale scolastico realizzata ogni anno dal Gruppo Sora 2.0. Il materiale raccolto, verrà poi destinato ai ragazzi figli di genitori in forte difficoltà economica, e che si apprestano a frequentare le classi comprese tra la prima elementare e la terza media. Un gesto solidale, che ormai è giunto alla sua 4ª edizione, e che tanto successo ha ottenuto negli anni addietro. Chiunque voglia partecipare, può contare il numero di telefono 3294425490”.

Redazione Sora