Greta Thunberg torna a scuola un anno dopo l’ultima volta. La giovane attivista svedese che ha mobilitato milioni di giovani in tutto il mondo contro il cambiamento climatico ha scritto su Twitter: «Il mio anno sabbatico è finito, ed è così bello finalmente tornare di nuovo a scuola!». Il messaggio è accompagnato da una foto in cui la ragazza è in bici con la cartella sulla schiena.

Non è chiaro in quale città frequenterà l’ultimo anno delle superiori che ha saltato l’anno scorso per girare il mondo cercando di sensibilizzare i leader mondiali sull’urgenza di intervenire a favore del clima e dell’ambiente. Dopo aver attraversato l’Atlantico in barca a vela per evitare di prendere l’aereo e ridurre così al minimo le emissioni nocive, Greta a settembre scorso è intervenuta all’Onu, ha visto l’ex presidente americano Barack Obama e ha viaggiato per il continente nordamericano a bordo di una Tesla elettrica prestata dall’ex governatore californiano Arnold Schwarzenegger, prima di rientrare a Madrid per partecipare alla Cop25.

La scorsa settimana ha incontrato Angela Merkel a Berlino, per provare a riaccendere l’attenzione dell’Ue sui temi ambientali: un’ora e mezza di colloquio tra la delegazione tedesca di Fridays for future e la cancelliera. Ora per Greta è il momento di un parziale ritorno alla normalità: difficilmente la scuola la «distrarrà» dagli impegni presi nei confronti del pianeta. corriere.it