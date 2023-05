Amerigo Vespucci e Luna Rossa si incontrano nel Mediterraneo, orgoglio italiano

A distanza di oltre vent’anni dallo storico incontro in Nuova Zelanda, nave Amerigo Vespucci e Luna Rossa, il veliero della Marina militare e il team che rappresenterà l’Italia alla 37^ America’s Cup, hanno incrociato nuovamente le prue. Nel 2002, infatti, mentre Luna Rossa Prada Pirelli si accingeva a disputare la sua seconda Coppa America ad Auckland (con il monoscafo appartenente all’America’s Cup Class), la nave scuola della Marina faceva tappanella città neozelandese durante la sua prima circumnavigazione del globo. In quell’occasione, davanti a migliaia di fan e alle televisioni collegate per seguire l’evento più antico nella storia dello sport, le due imbarcazioni si diedero appuntamento nel Golfo di Hauraki. Oggi, per celebrare l’anniversario dell’incontro tra due realtà ambasciatrici dell’Italia nel mondo, il prototipo del team Luna Rossa Prada Pirelli ha navigato fianco a fianco con la nave scuola della Marina Militare nelle acque antistanti il molo Ichnusa di Cagliari. “Incrociare il Vespucci è sempre emozionante”, ha detto Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli. “Luna Rossa e la nave scuola della Marina Militare sono due icone della vela italiana e nonostante le differenze in termini di età, tipologia e concezione, rispondono alle medesime leggi del mare e del vento. La prima volta ci siamo incontrati ad Auckland, durante la 31^ edizione di Coppa. Oggi, a distanza di oltre 20 anni, ci siamo dati appuntamento alla nostra base di Cagliari per un’altra veleggiata insieme e per farci reciprocamente “in bocca al lupo”, in vista di due importanti eventi ormai prossimi: la 37^ America’s Cup per Luna Rossa Prada Pirelli e il giro del mondo per il Vespucci”. “Auguro buon vento e mari calmi a Luna Rossa per la prossima sfida”, dichiara il Comandante di Nave Vespucci, Capitano di Vascello Luigi Romagnoli: “La Marina Militare e Luna Rossa si stanno preparando per due sfide che affondano le radici nel mito della marittimità, Il giro del mondo e l’America’s Cup. Li affronteremo su due vascelli estremamente diversi ma così ugualmente unici nel loro genere, l’Amerigo Vespucci e l’imbarcazione America’s Cup del team Luna Rossa. Ci accomunano la stessa dedizione, professionalità e spirito di gruppo, oltre al rispetto per il mare e per le sue regole. L’Equipaggio del Vespucci farà senza dubbio il tifo per loro”. Alcuni velisti di Luna Rossa Prada Pirelli si sono imbarcati sul Vespucci e, sotto gli ordini del Comandante, Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, hanno provato il fascino della navigazione tradizionale, dove le manovre sono ancora condotte con le modalità dei vascelli di linea del XIX secolo. Terminato l’evento celebrativo, il prototipo è tornato nell’hangar a prepararsi per prossimi giorni di navigazione, mentre il Vespucci, dopo la sosta in porto a Cagliari, riprenderà il largo in vista del giro del mondo (partenza 1 luglio 2023) che 21 anni dopo quello che lo condusse in Nuova Zelanda, porterà il suo equipaggio e i suoi allievi in 32 destinazioni diverse nei 5 continenti per una durata complessiva di 20 mesi, coniugando la tradizionale attività formativa con la cooperazione e promozione dell’immagine del paese, dell’eccellenza del made in Italy e dei suoi prodotti simbolo. Nave Vespucci, ormeggiata al molo Ichnusa di Cagliari, sarà aperta alle visite a bordo della popolazione oggi dalle 13.30 alle 17.30.

Redazione Digital