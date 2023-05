Frosinone, “Assessì Accomm’è” il liceo Bragaglia premiato dalla Regione Lazio. Ventisei istituti, 50 docenti, più di 1.000 studenti e 33 progetti realizzati: sono i numeri di “Lazio Contemporaneo per le scuole”, l’iniziativa lanciata dalla Regione Lazio in linea con il programma “Lazio Creativo” che ha coinvolto gli studenti dei Licei Artistici del territorio regionale. Il progetto, che ha visto la partecipazione del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è stato realizzato all’interno dei laboratori degli Spazi Attivi e dei FabLab di Lazio Innova, con la docenza e il tutoraggio di esperti di ISIA Roma Design. L’iniziativa dedicata al design ha riunito studentesse e studenti, professori, addetti ai lavori e tecnici attorno a un obiettivo ambizioso: quello di progettare e realizzare la migliore forma di “souvenir”, interpretando il patrimonio culturale delle cinque province della regione Lazio. Al termine del percorso formativo, i giovani progettisti sono stati supportati nella trasformazione delle proprie proposte in modelli di studio e prototipi di souvenir di design, creando la brand identity e il relativo espositore. I migliori 6 progetti di “Lazio Contemporaneo” sono stati Liceo Artistico Ripetta di Roma (sede Pinturicchio), con il progetto COOKIT – SIMBOLI DI ROMA, Liceo Artistico IIS Via dell’Immacolata 47 di Civitavecchia con il progetto MARETE- DAL PORTO AL PORTARE, Liceo Artistico IIS Bragaglia di Frosinone con il progetto TERESA – ASSESI’ ACCOMM’E’, Liceo Artistico F. Orioli di Viterbo con il progetto TERRAE TUSCIA – SEMINARE PER RICORDARE, ISISS Teodosio Rossi di Priverno con il progetto TRAMANDARE – PANE E STORIE DI PRIVERNO, Liceo Artistico IS Elena Principessa di Napoli – Liceo Artistico Calcagnadoro di Rieti con il progetto IL GIOCO DI RIETI. A ciascun Istituto un premio in denaro e un percorso di mentoring con gli esperti del MAXXI, di ISIA Roma Design e con i FabLab degli Spazi Attivi regionali. I prototipi saranno esposti al Museo MAXXI, in una mostra aperta gratuitamente al pubblico, da martedì 30 maggio fino a domenica 4 giugno 2023, dalle ore 11 alle 19.

Redazione Digital