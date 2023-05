Focacce gratis agli alluvionati, sforna giorno e notte ecco la storia di Marco

Marco Randon è un panettiere molto particolare. Nel pieno del disastro del terremoto di Haiti era partito con i volontari della Fondazione Rava per portare, montare, installare, e mettere in funzione là un forno professionale che buttava fuori migliaia di panini al giorno. Da allora e sempre con la Fondazione ha fatto la stessa cosa in Honduras, Guatemala, Nicaragua, specializzandosi sempre di più in panificazione e affini nelle situazioni di emergenza: e adesso infatti, ormai da diversi giorni, è a Lugo di Romagna con un panificio mobile sullo stesso modello di quelli già da lui sperimentati in mezzo mondo. È solo uno – ma certamente il più particolare – tra gli interventi messi in opera da Fondazione Rava per portare soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna secondo le indicazioni e con il supporto logistico della Protezione civile, in collaborazione con la società benefit Koor Srl e Creative Knowledge Foundation. Il forno mobile di Marco Randon è in grado di rifornire sei mense della Protezione civile oltre che di consentire la distribuzione di pane, focacce e altri prodotti da forno alla gente che un forno e neppure una cucina ce li ha più: il mezzo, grazie al lavoro di una squadra di panettieri che Marco Randon coordina, è in grado di sfornare produzione a ciclo continuo per 24 ore al giorno e soddisfare ogni giorno le richieste di quattromila persone. A sostenere l’intervento di Fondazione Rava, condividendone lo spirito, Aidda Emilia Romagna e Manageritalia che ha deciso di raddoppiare le donazioni dei propri soci per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione. A questo si aggiunge da parte della Fondazione la distribuzione di altri beni di prima necessità come latte, pannolini e prodotti per l’igiene ai diversi Enti sul territorio. Infine l’invio e il coordinamento di squadre di volontariato aziendale nelle zone allagate a Lugo di Romagna e Sant’Agata, grazie alla collaborazione dei dipendenti di Moncler, Stone Island e Medtronic. «Siamo vicini con tutto il cuore – ha detto la presidente Mariavittoria Rava – ai bambini e alle loro famiglie colpite dall’alluvione». corriere.it