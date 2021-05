Sulla terrazza panoramica di Castro dei Volsci si erge il monumento più importante per il paese e per il popolo di Castro La Mamma Ciociara; la scultura è dedicata alla memoria delle donne ciociare vittime della violenza brutale delle truppe francesi nel corso del secondo conflitto mondiale.

L’Amministrazione provinciale di Frosinone, il Comune di Castro dei Volsci e il Comitato, appositamente costituito, si onorano di aver ricordato, primi in Italia, col sacrificio delle madri ciociare, che dovettero difendere l’onore e la vita delle figlie dalla brutalità delle truppe di colore, quello di tutte le madri che in ogni luogo han visto cadere in guerra i propri figli. Alto, solitario sull’antico baluardo colonnese, il gruppo marmoreo guarda ora la catena dei Monti Ausoni, tra le valli dell’Amaseno e del Liri, luogo della tragedia. Il fermo atteggiarsi della Mamma ciociara, nel tragico istante protesa a difendere la sua creatura, sintetizza le virtù eroiche delle donne ciociare, taciturne e laboriose, umili e schive, ma di una fierezza pacata, espressione sensibile di composti sentimenti interiori.

Lo scultore Felice Andreani di Carrara ha scolpito il monumento e il Senatore ciociaro Giacinto Minnocci ha dettato l’epitaffio “Nel ventennale della resistenza, il comune e la provincia, per incitamento alla fratellanza dei popoli, con gli onori della guerra sterminatrice, qui ricordano i tanti figli e figlie di questa terra che, ossequenti alle patrie tradizioni, affrontarono con eroismo la morte in difesa del loro onore e della loro libertà”.

