Spiagge più belle nel Lazio, Fondi e Minturno battono Sperlonga e San Felice Circeo.

Annunciati i premiati della 35esima edizione del programma della Foundation for Environmental Education che assegna il prestigioso vessillo ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite, il maggior rispetto dell’ambiente e servizi balneari di qualità.

Da quest’anno sventola la Bandiera Blu a Fondi, cittadina in provincia di Latina famosa per il castello e il centro storico, il lago costiero e i suoi 13 km di costa fra Terracina e Sperlonga. Ottiene quest’anno il riconoscimento anche Minturno, con la sua frazione balneare (Marina di Minturno) e le spiagge bagnate dal Tirreno, in provincia di Latina.

Redazione Digital