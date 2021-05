Terracina innamorata di Aldo Moro, lo statista in spiaggia in giacca e cravatta.

Il legame tra Aldo Moro e la città di Terracina si consolidò alla fine degli anni Cinquanta. Nel 1969 al leader Dc fu conferita la cittadinanza onoraria.

Nell’estate del 1959 Aldo Moro affittò in viale Circe un appartamento dal quale si vedeva il mare. Moro rimaneva per ore sul balcone di casa ad ammirare il profilo del monte Circeo. Tutti i giorni faceva le sue passeggiate in paese: gli piaceva ascoltare le persone che incontrava. Non di rado di fermava su qualche panchina a leggere i quotidiani. Spesso il piccolo nipote Luca, figlio di Maria Fida, era la sua unica compagnia nelle lunghe camminate.

Anche a Terracina, benchè fosse in vacanza, il leader democristiano manteneva un abbigliamento rigoroso. Un fotoservizio del 24 agosto 1972 lo ritraeva in giacca bianca avorio e cravatta scura, le scarpe lucide insabbiate fino al tacco, il viso disteso e sorridente. Solo successivamente fu fotografato mentre andava in spiaggia con maglia e calzoncini corti.

Quando il 9 maggio 1978 a Roma, in via Caetani, fu ritrovato il cadavere del presidente della Dc sul lungomare di Terracina molti, che a lungo avevano sperato, piansero amaramente.

