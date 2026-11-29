Nelle scorse ore, i militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 52enne residente a Pontecorvo (FR). L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. L’attività d’indagine ha preso il via in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, ormai logorata da mesi di continue vessazioni psicologiche, offese denigratorie e minacce di morte. Tra gli episodi più allarmanti ricostruiti dagli inquirenti, spicca un grave episodio recente: al culmine dell’ennesima discussione, scaturita dal rifiuto della donna di riprendere la relazione, l’indagato ha dato in escandescenze compiendo pesanti atti di violenza dimostrativa all’interno dell’abitazione, arrivando a danneggiare e distruggere gravemente vari arredi e suppellettili della casa. In più occasioni, l’indagato le aveva rivolto gravissime minacce, intimandole che l’avrebbe uccisa qualora avesse deciso di lasciarlo definitivamente, avvertendola con frasi del tipo “o mia o di nessun altro” e “se vai via ti vengo a cercare e ti faccio fuori”. Le condotte vessatorie e di controllo non si sono arrestate nemmeno dopo il distacco, proseguendo tramite l’invio insistente e continuo di messaggi sul telefono della donna nei giorni successivi alla lite. Di fronte al concreto e attuale pericolo di reiterazione di tali condotte violente e coartanti, il Gip del Tribunale di Cassino accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica ha adottato nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto assoluto di avvicinamento e di comunicazione con la donna, stabilendo l’obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri dai luoghi da lei frequentati, compresi il domicilio e il luogo di lavoro. A garanzia del provvedimento è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico, con l’esplicito avvertimento che un eventuale rifiuto o la non fattibilità tecnica comporterebbero l’immediata applicazione della più grave misura del divieto di dimora nel Comune di Pontecorvo. Questo ennesimo intervento conferma il massimo impegno dell’Arma dei Carabinieri e della Procura di Cassino nella tutela delle vittime di violenza di genere. Le Istituzioni ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente ogni forma di abuso, passo fondamentale per attivare le reti di protezione e interrompere il ciclo della violenza.

Redazione Digital