Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato disposto nella città di Fiuggi. L’operazione ha visto l’impiego della Polizia di Stato – con personale del locale Commissariato di P.S., del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Squadra Cinofila – e della Guardia di Finanza. Il bilancio complessivo dell’operazione fotografa un monitoraggio capillare: in totale sono state identificate oltre 140 persone e sono stati fermati 73 veicoli nel corso dei 6 posti di controllo istituiti. Sul fronte della polizia amministrativa, i controlli hanno interessato 3 esercizi pubblici della zona. Tre soggetti sono stati segnalati amministrativamente alla locale Prefettura perché trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, complessivamente per un peso di circa 20 grammi. Ulteriori servizi di controllo verranno svolti nel corso dei prossimi giorni per garantire la sicurezza della cittadinanza.

Redazione Digital