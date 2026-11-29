Nella notte di oggi, 25 novembre 2026, intorno alle 2:00, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto in abitazione. Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 01:30 l’uomo aveva scavalcato il muro di cinta di una proprietà privata situata nel territorio di Ferentino. Una volta all’interno del cortile, è stato sorpreso dal proprietario dell’immobile mentre stava rovistando nell’abitacolo della sua autovettura, lasciata aperta in sosta nell’area privata. I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, hanno sottoposto il 34enne a perquisizione personale. All’interno di una tasca del suo giubbotto i militari hanno rinvenuto le chiavi dell’abitazione, che l’uomo aveva poco prima sottratto dal vano portaoggetti del veicolo. Nel corso del controllo è stato inoltre trovato uno zaino contenente una videocamera, sulla quale sono attualmente in corso accertamenti da parte dei militari per stabilirne la provenienza. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Anagni, a disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone informata dai Carabinieri intervenuti.

Redazione Digital