Fondi PNRR da utilizzare per l’aeroporto in Ciociaria.

“Aeroporto di Aquino: ho chiesto al presidente Zingaretti di utilizzare i fondi del PNRR per rilanciare e riqualificare questo importante hub del basso Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – La mia mozione è stata approvata. Il Presidente della Regione Lazio deve mettere in campo ogni azione politico/amministrativa, anche dal punto di vista legislativo e finanziario, per agevolare un nuovo sviluppo dell’Aeroporto di Aquino, per il quale è necessario intraprendere un percorso di programmazione pluriennale, con il coinvolgimento della Regione Lazio, delle Amministrazioni Comunali e di altri enti e soggetti interessati, anche eventualmente privati e accademici; quello dell’aeroporto è un progetto, che non riguarda solo Aquino, ma che può avere uno sviluppo territoriale più ampio, diversificando le proprie linee di azione, che permetterebbero di intercettare flussi economici di cui c’è tanto bisogno.

Il territorio può e deve partecipare a pieno titolo, con una propria proposta, al prossimo bando di affidamento che l’Enac sta elaborando; una partita che il Lazio Meridionale deve giocare, con la consapevolezza di poterla vincere per poter offrire uno sviluppo a un’area che necessità di interventi diversificati; la crisi socio economica connessa alla pandemia, che sta colpendo il paese e conseguentemente il Lazio, si sta facendo sentire forte e non lascia grandi prospettive e, forse, nell’immediato futuro, produrrà effetti ancora più negativi sul piano sociale; questa crisi, apparentemente non lascia prospettive, di contro il territorio, nello specifico il Lazio Meridionale, facendo leva sulle grandi potenzialità di cui dispone, come appunto l’aeroporto di Aquino, può reagire con immediatezza e con progetti di sviluppo, mettendo in campo, oltre alle buone idee, anche pratiche adeguate. I fondi del PNRR in questa fase sono decisivi!”.

Redazione Digital