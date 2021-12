“L’iniziativa del segretario cittadino di Fdi Fabio Tagliaferri, di organizzare un tavolo del centro destra a Frosinone, è senz’altro importante, perché ha lo scopo di mettere la politica al centro del dibattito cittadino, in un’ottica unitaria ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Tuttavia, l’operazione nasce priva di un requisito fondamentale, ossia, la necessaria partecipazione al tavolo del Sindaco Nicola Ottaviani. Per almeno due ordini di motivi. Il primo, di bon ton istituzionale. E’ impensabile, infatti, ipotizzare la realizzazione di un tavolo politico del centro destra, senza prevedere, fin dalla prima genitura, la partecipazione del Sindaco della città che guida, con ottimi risultati, una amministrazione di centro destra, per ben due consiliature. Il secondo, di ordine politico e programmatico. E’ stato proprio il Sindaco Ottaviani, infatti, ad introdurre il metodo delle primarie come sintesi del centro destra , tra i partiti politici e le liste civiche, per arrivare all’individuazione del candidato Sindaco della coalizione. Un candidato che sarà in grado di interpretare, al meglio, la continuità amministrativa di 10 anni di buon governo cittadino. Un arco temporale che ha cambiato il volto del capoluogo, con importanti e strategiche opere.

Ultimo, ma non per questo meno importante. L’avvocato Ottaviani è stato in questi anni, in maniera chiara e unanimemente condivisa, il federatore ed il garante di tutto il centro destra cittadino. Per cui, dalla sua presenza non si può prescindere in qualsiasi dibattito politico, che abbia come comune denominatore, l’unità dei partiti e delle liste civiche della coalizione di governo cittadino. Per questi motivi, la Lega di Frosinone è senz’altro disponibile a partecipare a tavoli politici che abbiano all’ordine del giorno l’unità del centro destra, ma con l’indispensabile e imprescindibile presenza del sindaco Ottaviani. Soluzioni diverse apparirebbero assolutamente fantasiose e fuori dal reale e, pertanto, in alcun modo accoglibili e percorribili”.

Redazione Frosinone