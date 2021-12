Un sondaggio del Censis rivela che il 6 per cento degli italiani negherebbe l’esistenza stessa del Covid, e il 10,9 per cento riterrebbe «inutile» il vaccino. E di fronte a questi dati — mostrati in diretta a diMartedì, su La7, da Giovanni Floris — Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, spiega: «Con il green pass non riusciremo a convincere tutti a vaccinarsi, ma una buona parte – speriamo – sì: si renderanno conto che se non si vaccinano, questa emergenza continuerà per anni, tutto il Paese ne risentirà. Per non parlare delle spese: ogni mese spendiamo circa 50 milioni di euro per curare i no vax che vanno in ospedale. Sono mezzo miliardo di euro l’anno, che potremmo riservare per curare altre malattie, che in questo momento non riusciamo a curare». corriere.it