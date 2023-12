Accendi la vita, luce e speranza nella biblioteca di Alatri ecco l’evento di Radici

di Biagio Cacciola

Accendi la vita. Una serata forte nei contenuti. Una serata di pausa in mezzo a tante cose che in questo tempo rischiano anche di inquinare il Natale dietro a regali, cene e luminarie che tante volte sembrano più carri carnevalizi che simboli del natale. Una serata in famiglia. Come una volta, come il Natale di un tempo, lasciandosi riscaldare il cuore da qualcosa che arde per sempre. In biblioteca, invece, si è accesa una luce. Una parola forte nel tempo del pensiero debole. Uno sguardo pieno di cielo e di stupore che Maria Rachele Ruiu è riuscita a consegnare ad un pubblico attento che si è lasciato accompagnare dalla sua storia fatta di battaglie e di coraggio, di bellezza e di gratitudine, di dolcezza e di speranza. Grazie anche alla voce di Alessandro Cola per averci regalato gli auguri scomodi di don Tonino Bello. A Lorenzo per averci portato dalla grotta alla luce. A don Luca Fanfarillo per averci riportato al presepe del cuore e al coro di Sant’Emidio che ci ha accompagnato con i canti della tradizione natalizia. Dalla parte delle vita sempre.