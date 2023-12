Incidente mortale, 2 vittime sulla superstrada Sora-Avezzano una delle arterie più pericolose d’Italia

Ancora sangue sulla superstrada Sora-Avezzano che si conferma una delle arterie più pericolose del Lazio. Nell’ennesimo schianto sono morti un operaio e un sottufficiale dei carabinieri in pensione, mentre la moglie di quest’ultimo è grave in ospedale. L’incidente nella serata di venerdì: Antonio Alonzi, luogotenente in congedo di Sora, era alla guida della sua Fiat Punto assieme alla moglie Romana Marrocco (che lavora fin dai suoi inizi, come stimatissima autrice, nel programma di Rai Tre «Amore criminale») quando, in un tratto leggermente in discesa e in prossimità di una semicurva, nel territorio di Roccavivi, si è scontrato con la Ford Fiesta guidata da Patrizio Margani (nella foto sotto di Edoardo Palmesi), 40 anni di Balsorano, operaio di una cartiera della zona. Molto probabilmente una vettura ha invaso parzialmente l’altra corsia, determinando il frontale: ma la dinamica è ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. L’impatto tra le due auto è stato violentissimo e tragica è stata la scena che è apparsa ai soccorritori: l’operaio è morto sul colpo. Il sottufficiale dei carabinieri, all’arrivo del 118, era ancora vivo: i sanitari lo hanno adagiato sull’ambulanza per rianimarlo ma ogni sforzo è stato inutile. Dopo pochi minuti il suo cuore ha cessato di battere. Nel frattempo una seconda ambulanza ha soccorso la moglie, Romana Marrocco. La donna, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasferita all’ospedale Santissima Trinità di Sora, e poi in elicottero nella Capitale, all’Umberto I. Antonio Alonzi, molto conosciuto a Sora, dove era attivo nell’Associazione carabinieri in congedo (era consigliere dell’Associazione nazionale, sezione di Sora) si apprestava a festeggiare il suo compleanno, essendo nato il 25 dicembre del 1958. E dall’Associazione nazionale carabinieri sono giunti numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia. In un altro incidente, sempre in Ciociaria, è morta invece una pensionata di 73 anni di Ceccano, Rosa Cerroni che era alla guida di una Toyota Yaris lungo il tratto della zona industriale alla periferia di Frosinone. La donna si è scontrata con un’altra vettura. Sulle prime, l’incidente non sembrava avesse gravi conseguenze. Invece la donna è uscita dall’abitacolo e, improvvisamente, si è accasciata al suolo. Soccorsa dai sanitari del 118. è morta prima di arrivare all’ospedale di Frosinone. corriere.it