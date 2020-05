Ieri sera i Carabinieri di Veroli, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale”, un 21enne incensurato. Il giovane, controllato a bordo di un’autovettura in qualità di passeggero, alla vista dei Carabinieri cercava di occultare un involucro sotto al sedile, che una volta recuperato è risultato essere una bustina contenente 5,3 grammi di “marijuana”. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Redazione Veroli