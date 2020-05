Individuato l’aereo precipitato ieri nel Tevere. Con l’impiego del side scan sonar, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato nella notte il piccolo aereo precipitato nel Tevere ieri pomeriggio all’altezza di via Vitorchiano, in zona Due Ponti. Proseguono le operazioni per raggiungere il velivolo e per la ricerca del passeggero, Daniele Papa, 23 anni, che risulta disperso.

L’aereo biposto Diamond Da 20, si è inabissato nel Tevere ieri. A lanciare l’allarme è stato l’Enav che ha segnalato la scomparsa del velivolo della scuola di volo UrbeAero decollato dall’aeroporto dell’Urbe. L’istruttore, Vito Gianandrea, 30 anni, pilota Ryanair, ha tentato disperatamente di ammarare sulle acque del Tevere forse per una “piantata” del motore: è stato soccorso nel fiume e trasportato da un elicottero del 118, ora è ricoverato al policlinico Gemelli, non è in pericolo di vita. Dell’allievo di 23 anni ancora non c’è traccia. Le ricerche, nei pressi di via Vitorchiano, sono frenetiche anche da parte di due squadre dei vigili del fuoco. ilmessaggero.it